Батько глави уряду Великобританії Бориса Джонсона Стенлі подав документи на отримання громадянства Франції. І, за інформацією Blomberg, французький уряд задовольнив це прохання у п'ятницю, 1 січня.

Рішення змінити громадянство 80-річний Стенлі Джонсон прийняв після виходу Великобританії з Євросоюзу, що офіційно відбулося вночі на 31 січня 2020 року (сам він раніше був членом Європарламенту і на референдумі 2016 року голосував за те, щоб залишити Британію у ЄС). До кінця 2020 року тривав перехідний період, під час якого Британія ще могла використовувати закони ЄС, і коли він завершився Стенлі Джонсон

Стенлі Джонсон заявив, що має французьке походження, а тому йдеться про відновлення того, «що він вже має».

«Це не питання того, аби стати французом. Якщо я правильно розумію, то я і є французом. Моя мати народилася у Франції. Її мати була француженкою, а її дідусь був французом. Тому для мене це питання повернення того, що я вже маю», – заявив Стенлі Джонсон.

Додамо, що Велика Британія вийшла з ЄС після 47 років членства у цьому союзі. Рішення про вихід з Євросоюзу прийняли на національному референдумі у червні 2016 року, коли за вихід з ЄС проголосувало 52% британців.