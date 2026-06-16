17 червня можливі короткочасні дощі, гроза

У середу, 17 червня, у Львові та на Львівщині буде хмарна погода, а вдень можливі короткочасні дощі та гроза. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз погоди.

Як вказано у прогнозі синоптиків, 17 червня погоду визначатиме проходження атмосферного фронту від циклону над Фінляндією.

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Прогноз для Львівської області: у середу, 17 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, грози. Вітер західний, 7–12 м/с. Температура вночі 8–13°С, вдень 19–24°С тепла.

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Прогноз для Львова: у середу, 17 червня, буде хмарно з проясненнями, можливі короткочасні дощі, гроза. Температура вночі 10–12°С, вдень 21–23°С тепла.

Синоптики також розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 20 червня, а також прогноз для інших областей України до 25 червня.

Завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповідала, який місяць літа буде найспекотнішим та у яких областях можуть бути температурні аномалії.