Львівська організація «Інститут українських студій» (ІУС) проводить безкоштовні онлайн-курси для незрячих, після закінчення яких такі люди можуть знайти роботу. Незрячим пропонують, серед іншого, опанувати мову програмування python або ж здобути необхідні навички для роботи у call-центрах.

Курси проходять у рамках проекту IUS IT network з 2016 року. Спершу для проходження пропонували 13 онлайн-курсів. Найважливіший з них – це вивчення програми екранного доступу NVDA, яка дозволяє незрячим працювати з комп'ютером майже на рівних умовах зі зрячими користувачами. Також на цих курсах можна опанувати:

Microsoft Word;

Microsoft Excel;

мову програмування Python;

музичний редактор Reaper;

курси з використання соціальних мереж і навчитись комп’ютерної грамотності.

«Люди з різними нозологіями можуть вивчити англійську та польську мову, пройти курс з HTML, навчитись вокалу. Крім того, організатори пропонують пройти курс “Самопрезентація” з дипломованим психологом, який знадобиться перед працевлаштуванням», – розповіли організатори курсів.

З початку проекту курси пройшли вже понад 70 студентів, декому з них вдалося знайти роботу.

Викладачі курсів – люди з інвалідністю з різних куточків України, які власним прикладом мотивують студентів та допомагають соціалізуватись.

Денис Луценко, незрячий викладач курсів IUS IT Network

Харків’янин Денис Луценко, викладач курсу «Основи консультування та менеджмент із продажів у кол-центрах» – незрячий. Зізнається, що під час навчання у спеціалізованій школі мав депресію, адже викладачі переконували, що для незрячих недоступні всі професії, а лише робота в УТОСі (Українському товаристві сліпих). Але Денис зруйнував цей стереотип – випадково побачив рекламу про можливість заробітку в інтернеті, тож взявся вивчати різну літературу, аби розвиватись в цьому напрямку. Пізніше почав працювати в кол-центрі, тож вирішив навчити й інших.

«Ці курси комусь допомагають повірити в себе, комусь знайти роботу, когось об’єднують. Для мене це класна можливість поділитися власним досвідом», – розповів хлопець.

Зараз Денис працює оператором call-центру в monobank. А курс, який він викладає, став найпопулярнішим серед незрячих студентів.

Надія Годованець – колишня студентка, яка після курсів змогла працевлаштуватися

«Знаєте, я як людина з інвалідністю з дитинства, якось не звикла до того, що я можу щось робити. Але ці курси змінили мою свідомість. Я вже працюю на другій роботі, але й на цьому не зупиняюся, і вже пішла на нові курси», – розповіла Надія Годованець, студентка курсу «Основи консультування та менеджмент із продажів у кол-центрах».

Вона наголосила, що таке навчання життєво необхідне для людей з інвалідністю, адже дає перспективу знайти роботу з пристойною оплатою. Пенсії, за словами студентки, ні на що не вистачає, а кошти, які можна заробити після проходження таких курсів, дозволяють відчути себе незалежною, не жити лише на пенсію та допомогу батьків.

Деякі студенти після проходження курсів залишаються працювати в команді. Один з них – Микола Лагоцький – спершу був студентом, а тепер став адміністратором курсів.

Микола Лагоцький, адміністратор курсів IUS IT Network

Микола розповів, що останнім часом курси стали настільки популярними, що навіть не потребують реклами. Адже почало працювати «сарафанне радіо» – люди приходять через рекомендації інших.

Микола також наголосив на зручності проходження таких курсів дистанційно для людей з порушеннями зору – через недоступність просторів в Україні дістатись до того чи іншого закладу для навчання часто є проблематично, а завдяки таким курсам з'явилася можливість опанувати професію онлайн.

Курси – безоплатні, тож доступні для всіх охочих. Проект отримує фінансову підтримку від Управління ІТ Львівської міської ради. Це дозволило також провести курси з освоєння комп'ютера і смартфона для початківців.

В майбутньому команда «Інституту українських студій» планує запустити курси української мови, економіки та основ ведення бізнесу, курси з дискретної математики, web-доступності, проектного менеджменту, gps-навігації та організувати арт-терапію.

Водночас зазначимо, що якихось сертифікатів чи дипломів після закінчення курсів не видають. Однак такі сертифікати видаватимуть незабаром. Як розповів ZAXID.NET Микола Лагоцький, їхній дизайн вже розроблено. За його словами, сертифікати отримають навіть ті, хто закінчив будь-який із цих курсів раніше.

Записатися на курси можна в їх адміністратора Миколи Лагоцького за номером телефону 097-116-30-05.