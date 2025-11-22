Проте, якщо знати, що найбільше притягує пил, можна правильно обробити плінтуси й вони довше залишатимуться чистими

Постійне прибирання пилу з плінтусів дуже втомлює, особливо якщо їх занадто багато. Проте, якщо знати, що найбільше притягує пил, можна правильно обробити плінтуси й вони довше залишатимуться чистими. Express розповідає, як запобігти прилипанню пилу до плінтусів.

Блогер Люк Арнел Камерон, власник Yass Clean розповів, що пил складається з клітин шкіри, волокон тканини, пилку та шерсті домашніх тварин, якщо вони є.

Окрім цього Люк також зазначив, що новий шар пилу утворюється протягом 24-48 годин після прибирання. І особливо в приміщеннях, де часто проходять люди.

«Це нескінченна битва, але з правильними інструментами ви можете стримати її. Для плінтусів та поверхонь під ліжками чудово підійде м’яка швабра або серветка», – розповів він.

Експерт навіть порекомендував використовувати невелику кількість кондиціонера для білизни і обробляти ним плінтуси. Це створить невеликий антистатичний шар, завдяки якому пил легко буде зісковзувати.

Також Люк розповів, як правильно прибирати в приміщенні. Він впевнений, що рухатися необхідно зверху вниз, протираючи різні поверхні. В іншому разі ви просто знову забрудните пилом вже очищені поверхні.

«Тримайте вікна зачиненими у вітряні дні, періть постільну білизну щотижня та використовуйте вологу тканину з мікрофібри замість сухої ганчірки для пилу. І не забудьте очищати фільтр пилососа, адже він не може всмоктувати пил, якщо повний», – додав він.