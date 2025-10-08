Нинішня оцінка діяльності провладної фракції покращилася

52% громадян України вважають, що діяльність фракції «Слуга народу» перешкоджає розвитку держави. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке провели у вересні цього року.

Водночас 25% опитаних сказали, що вважають діяльність «Слуги народу» корисною, ще 23% – не змогли відповісти. При цьому у порівнянні з попереднім опитуванням КМІС у лютому 2025 року, нинішня оцінка діяльності провладної фракції покращилася. Тоді 61% дорослого населення вважав, що робота фракції шкодить державі, а 19% – підтримували її діяльність.

За даними інституту, корисною діяльність фракції «Батьківщина» оцінили 25% респондентів (у лютому – 24%). Протилежної думки дотримуються 48% опитаних (у лютому – 40%).

Відносно найбільше респондентів – 38% – позитивно оцінюють фракцію «ЄС». Ще 36% вважають, що діяльність фракції скоріше перешкоджає розвитку України. Порівняно з лютим оцінки майже не змінилися, зауважує КМІС.

Дільність фракції «Голос» 33% українців оцінили як корисну, а 27% – навпаки. У лютому позитивна оцінка діяльності «Голосу» становила 25%.

Щодо групи «Платформа за життя і мир», то 15% вважають, що її діяльність іде на користь України, а не вважають так – 43%. Порівняно з лютим ситуація суттєво не змінилася.

Оцінка діяльності фракцій в українському парламенті станом на вересень 2025 року (Графік КМІСу)

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький зауважив, що наведені дані не є однозначними. З одного боку, відповіді громадян вказують на кризу довіри до нинішніх партій, оскільки жодна з фракцій у парламенті не має довіри більшості населення.

Водночас більшість українців вважають, що в парламенті є принаймні одна фракція, діяльність якої сприяє розвитку країни, причому цей показник дещо зріс порівняно з кінцем 2024 року. Отже, більшість громадян вбачають у нинішньому складі Верховної Ради достойних і надійних представників. І це є одним із запобіжників підриву довіри до ідеї парламентаризму в Україні.

Довідка

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю (CATI) 19-28 вересня 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Було опитано 1029 респондентів (у віці 18 років і старше) на підконтрольних територіях України.