На рейтинг Зеленського негативно вплинула ситуація з НАБУ та САП

Рівень довіри українців до президента України Володимира Зеленського у серпні знизився до 58% порівняно з 65% у червні, свідчить опубліковане 6 серпня опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Це відбулося на тлі ухвалення та підписання скандального закону про фактичне позбавлення незалежності НАБУ та САП.

Згідно з опитуванням, яке тривало з 23 липня по 4 серпня, кількість українців, які довіряють Володимиру Зеленському, склала 58% (65% – минуле опитування). Водночас кількість тих, хто не довіряє президенту, зросла до 35% (30% – минуле опитування).

Зазначається, що рівень підтримки Зеленського за час повномасштабного вторгнення став одним із найменших, проте не зміг побити антирекорд рейтингу президента у грудні 2024 року (52% довіри) та лютому 2025 року (57% довіри).

На думку авторів опитування, на падіння рейтингу Володимира Зеленського мало вплив ухвалення скандального закону про НАБУ і САП. Водночас у КМІС зазначили, що на рівень довіри могла вплинути не тільки ситуація з антикорупційними органами.

«Під час аналізу динаміки довіри в контексті подій навколо Закону №12414 треба враховувати, що вже на початку червня ми спостерігали низхідний тренд, тому, можливо, і до 22 липня 2025 року довіра вже була нижчою за 65%. Тобто не все зниження довіри (7 процентних пунктів) можна пов’язати із ухваленням Закону №12414. Проте ця подія безперечно мала вплив, оскільки частина респондентів як причину недовіри Президенту вказували саме це голосування», – йдеться в аналізі КМІС.

Зазначається, що попри падіння рейтингу Зеленського, у регіональному розрізі опитані з усіх регіонів продовжують довіряти президенту більше, аніж не довіряти.

У пресслужбі КМІС додали, що найбільше довіра знизилася саме серед молоді до 30 років. Так, якщо на початку червня 74% людей до 30 років довіряли президенту, то наразі цей показник становить 59%.

Серед причин недовіри до Зеленського українці найчастіше називали корупцію, недостатню підготовку до війни та неможливість чи небажання її закінчити. Також, згідно з опитуванням, на довіру до президента впливає його оточення та команда.