Постраждалого виявили у порослій хащами місцевості неподалік від водоспаду «Білий Нижній»

На Закарпатті врятували 26-річного мешканця Харкова, який, блукаючи в горах, обморозив руки та ноги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 19 листопада, харків’янин сам зв’язався з рятувальниками, повідомивши, що він четвертий день блукає в горах, дуже змерз і потребує допомоги.

«Він надав свої координати і рятувальники з’ясували, що чоловік перебуває у вкрай складній, порослій хащами місцевості неподалік від водоспаду “Білий Нижній” Рахівського району. На місце вирушили й фахівці екстреної медичної допомоги, адже постраждалий повідомив, що не може рухатися через переохолодження організму та обморожені кінцівки», – зазначили в ДСНС.

Гірські рятувальники села Видричка та селища Ясіня дісталися харків’янина, надали йому першу допомогу, переодягли в сухий одяг та напоїли гарячим чаєм. Далі ношами транспортували до села Ділове, звідки автомобілем «швидкої» доправили до Рахівської районної лікарні.