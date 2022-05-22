Стрімкому поширенню вогню сприяє сильний вітер

У Золочівському районі на Львівщині виникла масштабна пожежа на торфовищах, яку рятувальники ліквідовують 22 травня. На території Глинянської об’єднаної громади згоріло понад 15 гектарів. Займання спричинило випалювання сухої трави.

«У воєнний час такі дії прирівнюють до диверсії. За неї можлива кримінальна відповідальність. Під час горіння торфу в повітря виділяються отруйні речовини, які призводять до важких захворювань. І це біля населених пунктів!», – повідомила голова Львівської районної адміністрації Христина Замула.

За інформацією ДСНС Львівщини, тільки за минулу добу в області було 14 пожеж в екосистемах, 20 травня – 19 пожеж сухої трави та чагарнику, а крім рослинності гине й місцева фауна.

Пожежі в екосистемі надзвичайно шкодять місцевим тваринам

«Внаслідок цих пожеж вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки, але рослини, комахи, звірі та птахи. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе. Дуже часто вогонь виходить з-під контролю. Такі пожежі швидко поширюються, особливо у вітряну погоду», – наголошують у ДСНС.

Окрім того, підпал сухої трави карається штрафом: 3060-6120 грн для громадян і 15300-21420 грн для посадових осіб.

До слова, на 21-24 травня на Львівщині оголосили про високу (4-й клас) пожежну небезпеку, місцями – надзвичайну (5 клас).