Поліцейські затримали 39-річного порушника та вилучили у нього арбалет

Поліція затримала 39-річного жителя Хмельницької області, який п’яним стріляв з арбалета у проїжджаючий повз будинок автомобіль. Випадок трапився у селі біля Хмельницького.

Як вказано у повідомленні поліції, випадок стався ввечері 11 жовтня у житловому масиві в селі Лісові Гринівці, що під Хмельницьким. П’яний 39-річний чоловік з вікна другого поверху орендованого будинку тричі вистрелив з арбалета по проїжджаючому повз автомобілю Opel.

Автомобіль зазнав механічних пошкоджень, з людей ніхто не постраждав. Власником авто є 45-річний житель Заслученської тергромади Хмельниччини.

Працівники поліції затримали 39-річного порушника та вилучили у нього арбалет. Слідчі оголосили затриманому підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. На період досудового розслідування суд взяв підозрюваного під варту. Слідчі дії тривають.