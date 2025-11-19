35-річному лучанину загрожує до девʼяти років тюрми

У Камінь-Каширському районі затримали 35-річного чоловіка, який організував незаконну втечу за кордон для чотирьох військовозобов’язаних. За свої послуги переправник брав по 4500 доларів з кожного. Про це повідомили 19 листопада пресслужби СБУ та поліції Волинської області.

За даними слідства, 35-річний мешканець Луцька пропонував клієнтам незаконно вивезти їх за межі України на власному автомобілі. Вартість такої «послуги» становила 4500 доларів із кожного призовника.

«Фігурант віз чоловіків у напрямку кордону та, не доїжджаючи до пункту пропуску, наказав їм вийти з автомобіля й сховатися у лісі. Усіх чотирьох утікачів викрили прикордонники», – повідомили правоохоронці.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення людей через державний кордон). Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі. Наразі слідчі встановлюють інших учасників схеми.