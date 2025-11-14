Викритим прикордонникам загрожує до десяти років тюрми

Правоохоронці викрили п’ятьох військовослужбовців Волинського прикордонного загону, які сприяли незаконній втечі до Польщі 120 чоловіків. За скоєне їм загрожує до десяти років тюрми. Про це повідомили 14 листопада пресслужби ДБР і спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, з жовтня 2023 по січень 2024 року інспектори умисно не здійснювали належного контролю під час перевірки документів та вносили в бази даних неправдиву інформацію. У системі вони зазначали, що чоловіки нібито мають інвалідність, хоча жодних підтверджувальних документів ті не предʼявляли.

За оперативними даними, вартість послуги могла сягати до 10 тис. доларів з людини.

Усім п’ятьом прикордонникам оголосили підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення людей через держкордон, вчинене службовою особою) та ч. 3 ст. 419 ККУ (порушення правил несення прикордонної служби, що спричинило тяжкі наслідки). Санкції статей передбачають до десяти років позбавлення волі.

Слідчі подали клопотання про взяття підозрюваних під варту. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми.