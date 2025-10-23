За скоєне зловмисникам загрожує до девʼяти років тюрми

Правоохоронці викрили чотирьох мешканців прикордонних районів Волині, які упродовж 2025 року переправили за кордон 12 ухилянтів. Свої послуги зловмисники оцінювали у 5000 доларів з людини. Про це повідомила пресслужба СБУ у четвер, 23 жовтня.

За даними слідства, до злочинної схеми були залучені четверо волинян, які мешкають у прикордонних районах. Вони переправляли військовозобовʼязаних чоловіків поза прикордонними пунктами до сусідніх країн.

Організатор координував дії спільників, які підшуковували клієнтів, домовлялися про оплату, доставляли ухилянтів до кордону та надавали їм маршрут руху для його незаконного перетину.

«Свої послуги фігуранти оцінювали у 5000 доларів з людини. Упродовж 2025 року правоохоронці задокументували незаконне переправлення 12 чоловіків», – повідомляє СБУ.

Чотирьом зловмисникам уже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення людей через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів організованою групою) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до девʼяти років тюрми.