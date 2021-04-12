«Пласт» у Львові святкує 109-ту річницю з Дня першої пластової присяги: 12 квітня 1912 року вважають початком існування організації. Цьогоріч через посилений карантин пластуни не організовують масових заходів, Але на флагштоку біля львівської Ратуші підняли пластовий прапор.

Пласт святкує 109-ту річницю з Дня першої пластової присяги

У 1908 р. засновник скаутського руху Бейден-Пауел видав книжку «Скаутинг для хлопців» (англ. Scouting for boys), яка була перекладена багатьма мовами світу. Українською мовою її переклав Олександр Тисовський, один із засновників перших пластових гуртків при Академічній гімназії у Львові. Також пластові гуртки почали створювати Іван Чмола та Петро Франко. Тисовський розробив систему пластових проб (завдань), які мали виконувати пластуни, для того щоб отримувати нові звання та вдосконалюватися. За кілька місяців, 12 квітня 1912 року, першу пробу на ступінь «учасника» здали та прийняли Пластову присягу на вірність Богові та Україні близько 40 осіб. Ця дата вважається офіційною датою заснування організації.

У грудні 1989 р. у м. Львові була створена опікунська рада «Пласту». Уже в 1990 році осередки були у Львові, Дрогобичі, Бориславі, Луцьку, Києві, Донецьку. 22 лютого 1990 року міська рада Львова затвердила «Статут пластового товариства». Пластуни в еміграції активно допомагали розвитку «Пласту» в Україні. На початок 1995 року в організації було 3,5 тис. учасників. Зараз чисельність зросла майже до 9 тисяч осіб, з яких близько 2,5 тис. належать до львівського осередку.

А у січні минулого року Володимир Зеленський підписав закон про підтримку «Пласту» та інших скаутських організацій.