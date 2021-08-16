Біля Радехова під колесами автомобіля загинув пішохід
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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ГАЗель збила пішохода, який йшов по узбіччі проти руху автомобіля
На дорозі Броди – Червоноград під колесами автомобіля загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 15 серпня, біля с. Полове Червоноградського району.
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Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, водій автомобіля ГАЗель збив пішохода, який йшов по узбіччі проти руху автомобіля. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.
За інформацією департаменту, загиблий – мешканець с. Полове Радехівської громади 1970 року народження. Автомобілем керував мешканець с. Сушно Червоноградського району 1963 року народження.
Поліція встановлює обставини ДТП.
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