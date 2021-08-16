ГАЗель збила пішохода, який йшов по узбіччі проти руху автомобіля

На дорозі Броди – Червоноград під колесами автомобіля загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 15 серпня, біля с. Полове Червоноградського району.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, водій автомобіля ГАЗель збив пішохода, який йшов по узбіччі проти руху автомобіля. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За інформацією департаменту, загиблий – мешканець с. Полове Радехівської громади 1970 року народження. Автомобілем керував мешканець с. Сушно Червоноградського району 1963 року народження.

Поліція встановлює обставини ДТП.