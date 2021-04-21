Водія затиснуло деформованими частинами машини, його вивільняли рятувальники

Ввечері 20 квітня в с. Тартаків Сокальської МТГ на Львівщині автомобіль Nissan Almera з'їхав з мосту та перекинувся. Водія деблоковували рятувальники.

ДТП трапилася близько 20:52. Водій не впорався з керуванням, машина перекинулася з мосту. На місце викликали підрозділ ДСНС.

«Водія затисло деформованими деталями кузова автомобіля. Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць та розтискачів деблокували потерпілого з автомобіля та передали працівникам швидкої допомоги», — повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Потерпілого 39-річного водія з травмами різного ступеня важкості доставили до червоноградської лікарні.

Обставини ДТП встановлюють слідчі.