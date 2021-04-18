Автомобіль перекинувся у ставок увечері 17 квітня

У Черкаській області автомобіль з’їхав у ставок і перекинувся. Внаслідок аварії загинули троє чоловіків, повідомила речниця обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За її словами, ДТП сталася пізно увечері суботи, 17 квітня, у селі Шукайвода Христинівського району.

В Аварії загинули троє чоловіків віком 36, 45 та 46 років.

На місце виїжджали дві бригади медиків, а також поліцейські. Інших подробиць про цю ДТП немає.