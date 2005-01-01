Біля залізничного вокзалу у Львові загорівся трамвай

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 13:2829322

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Біля залізничного вокзалу у Львові загорівся трамвай
фото Оксани Вербіцької
Задимлення трапилось на площі Двірцевій

У неділю, 1 квітня, на площі Двірцевій, що поруч із залізничним вокзалом у Львові загорівся трамвай. Про це ZAXID.NET повідомили очевидці з місця події.

Речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар сказав ZAXID.NET, що у трамваї №9 відбулось сильне задимлення, у цей момент пасажирів у салоні не було.

«Маршрут №9 приїхав на кінцеву зупинку на вокзал, висадив пасажирів та розпочав рух. Зі слів водія, після цього під вагоном щось вистрелило і усе затягнулося димом. Зараз вагон відтягнуть у депо та з’ясовуватимуть причину події», – сказав Іван Бондар.

Унаслідок події ніхто не постраждав

Іван Бондар також додав, що унаслідок події ніхто не постраждав, осередків відкритого вогню не було виявлено. У прес-службі ДСНС Львівщини ZAXID.NET повідомили, що не виїздили на місце події.

Додамо, що трамвай №9 курсує за маршрутом Залізничний вокзал – Центр. Вагон, що задимівся, є 1981 року випуску, у 2007 році його придбали вживаним у Німеччині.

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