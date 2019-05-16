Битва за Ратушу

До виборів мера Львова залишається ще півтора року. Ніхто з майбутніх кандидатів поки не підтвердив своєї участі в перегонах, однак після несподіваної відмови від них чинного мера Андрія Садового у місцевому політикумі активно обговорюють можливі передвиборчі сценарії.

Враховуючи, що поки політичні симпатії та групи впливу все ще формуються, ZAXID.NET все ж вирішив проаналізувати наміри та можливості претендентів на крісло мера Львова.

Політичний вакуум

У жовтні 2018 року Андрій Садовий вперше оголосив, що більше не буде балотуватися на посаду мера Львова. Тоді набирала обертів президентська передвиборча кампанія і заява політика свідчила про готовність до нових викликів. Наразі Андрій Садовий збирається очолити список «Самопомочі» на осінніх виборах до Верховної Ради, заявляє про готовність стати прем'єр-міністром і послідовно заперечує наміри змагатися на виборах львівського міського голови у 2020 році.

«Це вже третя моя каденція –13 років міським головою. Я б дуже хотів, щоб після мене приходили молодші, мудріші, талановитіші, більш успішні, і я їх максимально буду підтримувати», – заявляє Андрій Садовий.

Водночас він зізнається, що охочих змагатися за цю посаду від його політичної сили не так вже й багато. Схоже, що за 13 років керування містом Андрій Садовий не підготував собі наступника, тож явного кандидата в команді мера поки що нема.

Найбільш впізнаваним у середовищі ЛМР після самого Садового є його заступник з питань розвитку 32-річний Андрій Москаленко. Він і справді молодий, але вже має досвід роботи на керівних посадах в міській раді.

Андрій Москаленко (крайній справа) може стати кандидатом на мерських перегонах 2020 року (фото ЛМР)

Серед посадовців ЛМР саме з Андрієм Москаленком асоціюють поняття «інновації» та «креативність». В образі успішного менеджера він виглядає органічно, однак і досі залишається в електоральній ніші молодіжного мера для студентів та айтішників. Його дипломатичність та делікатність для частини виборців можуть здаватися несамостійністю і надмірною м'якістю. Наразі шанси Андрія Москаленка перемогти на мерських виборах виглядають непевно.

Кандидаткою на мерську посаду від «Самопомочі» може стати і народна депутатка Ірина Подоляк, яка провела п'ять активних років у парламенті. Львів'янка працювала заступницею голови комітету ВРУ з питань культури і духовності та стала ініціаторкою та співавторкою низки важливих законодавчих ініціатив, серед яких і закон про українську мову. Серед переваг Ірини Подоляк досвід політичної роботи на місцевому та національному рівнях, публічність та впізнаваність.

Проте її рішення про участь у виборах мера Львова залежатиме від багатьох факторів, а щонайперше від результатів парламентської кампанії, яка наразі для «Самопомочі» виглядає непростим викликом. Андрій Садовий вже заявив, що члени партії пройдуть внутрішнє рейтингування, а 70% списку складуть нові обличчя. Тож Ірину Подоляк можна розглядати серед потенційних кандидатів на посаду мера лише після формування списку «Самопомочі» і результатів виборів до Верховної Ради.

Ірина Подоляк – ймовірна кандидатка від «Самопомочі» на вибори мера Львова 2020 року (фото LMF)

Несподіваним кроком з боку «Самопомочі» могла б стати шахова рокіровка між Андрієм Садовим та Олегом Березюком. За таким сценарієм мер Львова стане першим номером партійного списку на виборах у Верховну Раду, а за умови проходження у парламент – керівником фракції. Натомість його давній соратник Олег Березюк спробує позмагатися за посаду міського голови Львова. Поки що такий розвиток подій виглядає малоймовірним, але реальність може спонукати «Самопоміч» саме до цього рішення.

Альянс Козловського і Кривецького?

Відсутністю сильного кандидата з середовища ЛМР та «Самопомочі» готові скористатися потужні політичні та бізнесові гравці у Львові. Насамперед йдеться про директора «Львівської тютюнової фабрики» і депутата міської ради від БПП Григорія Козловського.

Відомий бізнесмен не став морочитися з пошуками молодих і талановитих кандидатів, а зробив ставку на давнього соратника у бізнесі та політиці – колишнього секретаря Львівської міської ради і чинного мера Винників 51-річного Володимира Квурта. Останній поки не заявляв про свій намір балотуватися, однак від початку року провадить активну інформаційну кампанію в соцмережах і на місцевих радіостанціях та телеканалах.

Володимир Квурт вже розпочав активну передвиборчу кампанію

Створена в лютому 2019 року громадська організація «Великий Львів» має стати суспільно-політичною платформою майбутнього кандидата. Серед співзасновників організації опинилися місцевий блогер Юрій Ситник, сам Володимир Квурт і народна депутатка від БПП Оксана Юринець. Остання боролася за посаду міського голови Львова у 2015 році, однак набрала лише 4,4%.

Наступного року саме Володимир Квурт стане кандидатом від потужної групи львівських бізнесменів, які в 2015 році увійшли до міської ради під політичним брендом БПП. Фінансова підтримка, масована інформаційна кампанія та відсутність антирейтингу перетворюють винниківського мера в одного з фаворитів на виборах мера Львова.

Бізнесмен Григорій Козловський може стати головним бенефіціаром в разі перемоги Володимира Квурта на виборах мера Львова (фото Grand Hotel Lviv)

На підтримку передвиборчої кампанії Володимир Квурт проводить щотижневу програму «Великий Львів» на радіо «Львівська хвиля». До того ж у березні телеканал НТА запустив політичне ток-шоу «Говорить Великий Львів». Фінансування цього телеканалу пов’язують з бізнесменом та екс-депутатом від ВО «Свобода» Ігорем Кривецьким. Така інформаційна підтримка може свідчити про домовленості між Григорієм Козловським та Ігорем Кривецьким щодо підтримки єдиного кандидата.

Водночас позмагатися за посаду мера Львова у 2020 році збирається один з лідерів «Свободи» Руслан Кошулинський. На минулих виборах мера він вийшов у другий тур, де програв Садовому з результатом 36,8%. Підтримка понад третини виборців не залишає йому вибору, тому, очевидно, у восени 2020 року Руслан Кошулинський спробує щастя на виборах вдруге. Очевидно, з міркувань політичної дисципліни Кривецький теж допоматиме у кампанії Кошулинського, але кмітливий бізнесмен і раніше любив розкладати яйця у різні кошики - наприклад, на парламентських виборах 2014 року саме Кривецький завів свого протеже Андрія Антонищака у виборчий список БПП.

У 2015 році Руслан Кошулинський не зміг виграти вибори мера Львова в Андрія Садового (фото Руслана Кошулинського/Facebook)

Кошулинський і Квурт – прямі конкуренти. Вони обоє претендують на голоси перш за все консервативного немолодого електорату, хоча мер Винників намагається грати роль сучасного кандидата з баченням актуальних проблем. Поза тим помітно, що урбаністика і розвиток міста – це не козир Володимира Квурта. Його відеоблоги сповнені переважно мегаломанських ідей про побудову львівського метро, відкриття Полтви в центрі міста і перетворення Підзамча на діловий центр міста.

Однак вода камінь точить. Регулярні щотижневі ефіри можуть допомогти Володимиру Квуртові за рік конвертувати впізнаваність у рейтинг, а згодом стати запорукою перемоги на виборах мера Львова. Мера Винників аж ніяк не можна назвати новим обличчям у локальній політиці, та якщо його висування підтримають ще й брати Дубневичі, то навколо креатури Григорія Козловського утвориться своєрідний консенсус за участі найпотужніших політичних і бізнесових фігур міста.

Темні конячки та чорні лебеді

Самі ж Дубневичі поки що не мають свого кандидата на вибори львівського мера. Їхнім висуванцем міг би стати Олександр Ганущин, який поки успішно вибудовує політичну кар'єру на обласному рівні. Поза тим за посаду мера Львова змагатимуться ще декілька місцевих політиків та громадських діячів.

Серед них нардеп Ігор Васюник, який на виборах мера 2015 року запам’ятався комічним гаслом про «два Львова» і набрав 3,22%. Одним з можливих учасників перегонів донедавна вважався і голова фракції «Народного контролю» в ЛМР Валерій Веремчук, який в соцмережах підтримує імідж молодого прогресивного депутата. Проте 16 травня молодий політик оголосив, що планує балотуватися до Верховної Ради, тож його участь ще й виборах мера тепер виглядає малоймовірною. Можливо, «Народний контроль» знову представить лідер партії Дмитро Добродомов, який на минулих виборах мера набрав 10% голосів.

Під питанням залишається участь ще двох досвідчених кандидатів – Олега Синютки та Володимира Гірняка. Голова ЛОДА допрацьовує останні дні на посаді і поки не визначився зі своїм політичним майбутнім. Оскільки кандидатом від львівських «БППістів» на виборах мера буде Володимир Квурт, то Олегові Синютці залишається роль самовисуванця і вірного мушкетера Петра Порошенка.

Олег Синютка поки що розмірковує над своїм політичним майбутнім (фото ЛОДА)

Щоправда, в досвідченого посадовця досі не було позитивного досвіду великих виборчих кампаній. Він тричі невдало обирався по партійних списках до парламенту, а в 2006 році програв вибори міського голови Івано-Франківська, набравши всього 9,84%.

На свої 10% Олег Синютка може розраховувати і у Львові. За ним багаторічний досвід роботи на посаді заступника міського голови та імідж господарника. Поза тим у публічній політиці голова ЛОДА почувається не надто впевнено, а скандали з роздачею земельних ділянок підприємцям, екс-посадовцям та лояльним активістам дещо підірвали його репутацію.

Як і його патрон Петро Порошенко, Олег Синютка належить до типу залежних від влади посадовців. За його трудоголізмом стоїть внутрішня потреба чимось чи кимось керувати. Тож існує висока ймовірність, що теперішній очільник області у 2020 році спробує посісти крісло мера Львова, але для успішної кампанії йому потрібна фінансова підтримка. Її міг би забезпечити Петро Порошенко, який переформатовує свою політичну силу перед парламентськими виборами і розраховує на підтримку львівського електрорату. Свій мер у Львові Порошенкові точно не завадить.

Іншим спонсором майбутньої кампанії Олега Синютки може стати вже згаданий Ігор Кривецький. За останні кілька років бізнесмен налагодив плідний діалог із владою Львівщини, отримавши в користування і власність десятки гектарів землі рекреаційного та сільськогосподарського призначення.

Ще п’ять років тому про крісло мера мріяв можливий наступник Олега Синютки на посаді голови ЛОДА Володимир Гірняк. Він став третім на виборах 2015 року з показником 11%. Якщо ж політик таки очолить обласну державну адміністрацію, то в 2020 році балотуватися на мера не буде. За іншого сценарію кандидат від «Громадянської позиції» стане ідеальним спаринг-партнером для Володимира Квурта, при умові, що серед охочих позмагатися за посаду мера так і не з’явиться яскравий претендент.

Таким претендентом міг би стати бізнесмен, співзасновник холдингу емоцій «!Фест» Андрій Худо, якому точно не бракує креативності, енергії та фінансів, щоб серйозно позмагатися на виборах. Щоправда, сам підприємець поки обережно висловлюється про свої політичні амбіції, а його поява у списках потенційних кандидатів це перш за все прояв суспільних настроїв і запит на зміну політичних еліт.

На виборах мера Львів Андрій Худо (зліва) може стати кандидатом від бізнесових кіл міста

Тренд на оновлення відчувають і в кабінетах та кулуарах львівської політики. Там все активніше обговорюють можливість висунення на виборах мера ще однієї несподіваної кандидатури. У передвиборчому списку претендентів на посаду міського очільника може опинитися і головний архітектор Львова Юліан Чаплінський. На його боці достатній рівень впізнаваності серед львів'ян, фахове розуміння проблем міста і досвід роботи в міській раді. Останнім часом він також намагається посилювати свою присутність в інформаційному просторі через особистий відеоблог.

За певних обставин Юліан Чаплінський міг би стати компромісною фігурою між різними середовищами міста: інтелектуалів, політиків і бізнесменів. Водночас головного архітектора міста можуть сприймати як кандидата від ЛМР і середовища Андрія Садового.

Головний архітектор Львова Юліан Чаплінський може опинитися серед несподіваних претендентів на виборах мера Львова (фото Центру Шептицького)

Серед інших можливих претендентів на посаду меру називають підприємця і громадського діяча Ярослава Рущишина та архітектора Ігоря Кузьмака. У червні 2014 року низка громадських організацій та відомих львів'ян зверталися до президента України з проханням призначити Ярослава Рущишина головою ЛОДА. Спроба не увінчалася успіхом, однак ідея висунути кандидатуру підприємця на керівну посаду в місті чи області досі жива. Залишилось лише з'ясувати, як до неї ставиться сам Ярослав Рущишин.

Ігор Кузьмак відомий у Львові як співавтор проекту пам'ятника Андрею Шептицькому та автор проекту канатної дороги на Високий замок. Архітектор також очолює створену в грудні 2018 року ГО «Форум Львів і майбутнє», яка претендує на роль громадської платформи, що займатиметься проблемами розвитку міста.

До виборів мера Львова ще багато часу, тож коло претендентів може суттєво змінитися. Однак вже сьогодні можна стверджувати, що львів'янам здебільшого доведеться вибирати з-поміж давно відомих персонажів місцевого політикуму. У промовах вони вживатимуть слова «сучасний» та «майбутній», «креативний» та «інноваційний», однак від змісту їхніх програм відгонитиме чимось у стилі ретро.

Кандидати свідомо уникатимуть згадок про свою приналежність до певних політичних партій чи рухів, акцентуючи на важливості локальних проблем, цінності та самодостатності міської спільноти. І переможе той, хто говоритиме переконливіше.