На фото військовослужбовець 103-ї бригади ТрО із безпілотником

Військовослужбовці львівської 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони отримали безпілотні авіаційні комплекси «Валькірія». Бійці пройшли спеціальні навчання та вже вміють керувати такими безпілотниками, повідомила прес-служба ЛОВА у суботу, 8 жовтня.

Безпілотники «Валькірія» українського виробництва. Вони призначені для моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та коригування артилерійського вогню. Їх особливістю є велика дальність польоту та стійкий зв’язок із операторами. «Валькірії» допоможуть львівським бійцям проводити розвідку на великій відстані вглиб позицій противника, виявляти цілі та коригувати артилерійський вогонь з великою точністю.

«Валькірія» — безпілотний авіаційний комплекс військового призначення для моніторингу, повітряної розвідки, відеоспостереження та корегування артилерійського вогню вдень та вночі (фото ЛОВА)

«Сьогодні успіх бойових дій залежить від точності даних про позиції ворога, переміщення техніки та особового складу, розташування командних пунктів, логістичних вузлів та складів. Той, хто бачить дальше і точніше, може швидше передавати інформацію, і, відповідно, здобуває перевагу в бою. Тож тепер ворог не зможе укритись від пильних очей наших розвідників навіть у себе в тилу», – повідомила ЛОВА з посиланням на львівську бригаду.

Додамо, що захисники бригади вже пройшли спеціальні навчання операторів, щоб вміло керувати безпілотниками.

Безпілотники «Валькірія» бійцям передали громадська організація «Армія SOS» та благодійний фонд Сергія Притули. Скільки саме безпілотників отримала бригада не розголошується з міркувань безпеки.