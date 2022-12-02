Львівській бійці знищили російський склад снарядів за допомогою безпілотника

Бійці львівської 103 бригади Сил територіальної оборони за допомогою безпілотника виявили і підірвали склад боєприпасів російських окупантів у зоні бойових дій.

«Оператори БПЛА одного з батальйонів 103 бригади тероборони виявили і влучним ударом знищили склад боєприпасів російських окупантів. Тепер ці снаряди вже не принесуть шкоди українцям!», – йдеться в повідомленні 103-ї бригади у п’ятницю, 2 грудня.

Також у бригаді оприлюднили відео влучання у склад російських боєприпасів.

«А російським зайдам це ще одне попередження: ми усіх вас знайдемо і знищимо. Вам немає місця на українській землі!», – наголошують військові.