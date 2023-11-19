Військові використали ударні FPV-дрони

Бійці тероборони з Волині знищили ворожу станцію РЕБ на одній з ділянок фронту. Вони запустили дрон просто у бліндаж окупантів, звідки працювала станція радіоелектронної боротьби. Про це повідомила прес-служба 100-ї бригади територіальної оборони у суботу, 18 листопада.

«Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони за допомогою ударних FPV-дронів знищили ворожий бліндаж, з якого за даними розвідки працював засіб РЕБ, а також бійницю, з якої вівся вогонь. Далі буде ще бавовняніше – аж до повного звільнення усіх окупованих територій України», – йдеться в описі до відео.

На опублікованих кадрах видно, як FPV-дрон мчить на зустріч з ворожою РЕБ просто у бліндаж окупантів. Також бійці оприлюднили відео «прильоту» у бійницю.

Додамо, що у квітні 2023 бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад.

З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки і особового складу. В червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.