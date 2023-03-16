Українські військові збили на Донеччині китайський дрон Mugin-5

На Донеччині українські військові збили модернізований китайський безпілотник Mugin-5. Про це 16 березня повідомило CNN.

Дрон збили ще 11 березня. Близько 2:00 бійці 111-ї бригади ЗСУ почули над головою дрон. Захисники відкрили по ньому вогонь із автоматів АК-47 і збили його. Українські військові показали журналістам уламки безпілотника, який виявився дроном Mugin-5, виготовленим китайським виробником у портовому місті Сямень.

Фахівці зазначили, що дрон не мав камери, тобто його не можна було використовувати для спостереження, і, по суті, він був ударним. Безпілотник було модернізовано, зокрема, на ньому виявлено виготовлений із 3D-друкованих компонентів спусковий механізм для бомби. Mugin Limited підтвердив CNN, що це їхній безпілотник, назвавши інцидент «надзвичайно прикрим».

Mugin-5 має фіксоване крило і корпус з вуглецевого волокна, який досить складно виявити навіть за допомогою військових радарів. Дрон оснастили двигуном внутрішнього згоряння DLA 180cc EFI з баком на 27 літрів, апарат може самостійно злітати, але для цього йому необхідна смуга завдовжки не менше 60 метрів, а для посадки – 85 метрів. Остання модифікація під номером 4450 також отримала модернізовані дискові гальма на колесах, які роблять безпечніше приземлення.

Характеристики Mugin-5 Pro

злітна вага: до 85 кг;

маса корисного навантаження: до 20 кг;

час польоту: до 7 годинРозмах крил: 5 метрів;

максимальна швидкість польоту: 150 км/год;

швидкість пікірування: 55 км/год.

До слова, раніше повідомлялось, що ЗСУ, ймовірно, теж використовували ці дрони. Зокрема, штаб Чорноморського флоту Росії в Криму 20 серпня атакували за допомогою китайського дрону Mugin-5 Pro.