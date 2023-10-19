Важка вогнеметна система залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок»

Минулої доби підрозділи ракетних військ України завдали удару по двох важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок» армії РФ. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

«Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важких вогнеметних системах залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобах противника», – йдеться в повідомленні.

ТОС – сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. ТОС-1А «Солнцепьок» є модифікацією ТОС-1 «Буратіно». «Солнцепьок» має зменшену до 24 кількість снарядів, збільшену до 6 км дальність стрільби і замінене шасі КрАЗу на модернізовану гусеничну базу танка Т-72А. Термобаричний боєприпас ТОС формує хмару вибухової суміші і потім підриває її. Після миттєвої детонації атмосферний тиск у хмарі різко підскакує, щоб потім так само стрімко впасти приблизно на 160 мм ртутного стовпа.

У результаті, навіть якщо комусь вдалося вціліти після самого вибуху, такий різкий перепад тиску практично гарантовано призводить до загибелі від розриву внутрішніх органів. Через страшні наслідки бойового застосування, ці установки часто порівнюють з тактичною ядерною зброєю. Серед недоліків «Солнцепьока» називають низьку швидкість і недалекобійність, що робить установки вразливими для ударів.