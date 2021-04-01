ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких виловили на вулицях Львова та які шукають нових господарів. Їх безкоштовно можна забрати собі додому. У цій підбірці – 8 красивих собак.

Дрейк, 1 рік. Місце відлову: вул. Ковальська. Минулі власники Дрейка вирішили просто його позбутися: викинули з машини і покинули. Вони були не варті такого чудового хлопця. Метис лайки. Коли знаходишся поруч із ним, стає затишно та тепло на душі.

Умі, 3 роки. Місце відлову: вул. Замарстинівська. Маленька кнопочка, яка швидко освоїлася та вже роздає свої посмішки всім направо й наліво. Вміє гуляти на поводку та поводить себе, як домашня, тож, можливо, її шукають.

Осман, 2 роки. Місце відлову: вул. Хімічна. Компанійський хлопець, який обожнює людей. Вже знайшов собі колег серед інших собак. Був би хорошим другом для сім’ї з дітками.

Мейбелін, 6 років. Місце відлову: вул. Брюховицька. Обожнює прогулянки та увагу людей, а її вона вміє привернути. Може гуляти з вами без упину, після цього зовсім не втомлюється, а навпаки – світиться від радості.

Арес, 2 роки. Місце відлову: вул. Брюховицька. Цей імпозантний кавалер підкорив не одне дамське серце. У душі він ласкавий та ніжний хлопчик, який любить дарувати свої поцілунки всім навколо. Метис німецької вівчарки.

Локкі, 4 роки. Місце відлову: вул. Тракт Глинянський. Локкі блукав вулицями не один день. Втомлений, худий та зовсім беззахисний. Можна лише здогадуватися, чому він там опинився. Розумний, ручний метис хаскі, не проявляє жодної агресії. Повірте, він дуже крутий хлопець.

Меліса, 12 років. Місце відлову: вул. Брюховицька. Добра, м’яка собачка. Має занедбаний стан, бо ніхто ніколи за нею не доглядав. Нічого, вона сходить в гості до грумера та буде виглядати, як справжня принцеса.

Бартон, 1 рік. Місце відлову: пл. Липнева. Шустрий, жвавий хлопчик, в ньому вир емоцій, тому сумувати з ним ви точно не будете. У клітці він відчуває дискомфорт, а ось прогулянка в парку або похід у гори стануть для нього великою подією.

ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

Фото Ірини Шелест