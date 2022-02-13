Постраждалих внаслідок інциденту немає, до медиків звернень по допомогу не було

У Черкаській області 12 лютого на річці Дніпро відкололася крижина, на якій перебували близько 100 рибалок. Вони дрейфували у напрямку Полтавщини, поки їх не врятували, розповіли у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Подія трапилася в Золотоніському районі неподалік села Москаленки на траверсі насосної станції. Один з рибалок зателефонував до рятувальників.

Для порятунку людей на місце відправили зокрема водолазів та водний патруль поліції.

фото ДСНС

Двома риболовецькими баркасами до берега доставили близько 70 людей, а інші самостійно дісталися берега.

Постраждалих немає, до медиків звернень по допомогу не було.

Водночас у ДСНС вкотре наголошують, що виходити на лід за нестійкої морозної температури заборонено. Нині відчутне потепління можна спостерігати у багатьох регіонах України.