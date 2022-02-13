Близько сотні рибалок дрейфували Дніпром на шматку криги
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У Черкаській області 12 лютого на річці Дніпро відкололася крижина, на якій перебували близько 100 рибалок. Вони дрейфували у напрямку Полтавщини, поки їх не врятували, розповіли у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Подія трапилася в Золотоніському районі неподалік села Москаленки на траверсі насосної станції. Один з рибалок зателефонував до рятувальників.
Для порятунку людей на місце відправили зокрема водолазів та водний патруль поліції.
фото ДСНС
Двома риболовецькими баркасами до берега доставили близько 70 людей, а інші самостійно дісталися берега.
Постраждалих немає, до медиків звернень по допомогу не було.
Водночас у ДСНС вкотре наголошують, що виходити на лід за нестійкої морозної температури заборонено. Нині відчутне потепління можна спостерігати у багатьох регіонах України.