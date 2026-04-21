Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав винним у державній зраді Юрія Кудінова, який воював у складі так званої «ДНР». Йому призначили 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 14 квітня, обвинувачений у 2015 році добровільно вступив до підконтрольних Росії збройних формувань на Донеччині. За даними слідства, він служив водієм-механіком, однак також виконував обов’язки стрільця та брав участь у бойових діях проти українських військових.

Суд встановив, що Юрій Кудінов воював на різних ділянках фронту в Донецькій області. Улітку 2015 року він зазнав поранення, внаслідок якого йому ампутували праву руку. Після цього він припинив участь у бойових діях, однак залишився на окупованій території.

З 2016 року Кудінов працював у так званій адміністрації Будьонівського району Донецька, де обіймав посаду спеціаліста у справах сім’ї та дітей. У 2020 році його офіційно зарахували до «державної служби» псевдореспубліки та присвоїли відповідний чин.

У суді обвинувачений визнав провину та розкаявся. Просив суворо його не карати.

Суддя Андрій Сівчук визнав чоловіка винним у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та участі в незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260 КК України) та призначив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.