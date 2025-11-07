За держзраду донеччанину загрожує до 15 років позбавлення волі

У Ковелі правоохоронці затримали 54-річного бойовика «ДНР». Чоловік намагався оформити закордонний паспорт громадянина України, щоб втекти до Євросоюзу. Про це повідомили 7 листопада пресслужби СБУ та Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За даними слідства, затриманий – житель Донецька, який у 2015 році приєднався до угруповання «Сомалі» так званої «ДНР». Він брав участь у боях за Донецький аеропорт і Дебальцеве. Після поранення його списали з підрозділу.

Наприкінці жовтня 2025 року бойовик під виглядом переселенця приїхав на Волинь, щоб оформити український паспорт для виїзду до ЄС. Контррозвідка СБУ встановила місце його перебування і затримала у готелі в Ковелі.

Під час обшуку в чоловіка знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, закордонний паспорт та військовий квиток «ДНР». Правоохоронці також перевіряють його можливу причетність до агентури російських спецслужб, які могли планувати його відрядження для проведення диверсій у країнах Євросоюзу.

Чоловікові оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях).

Зараз підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.