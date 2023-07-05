Малювання допомагає людям відновити емоційний стан

Центр «Unbroken» у Львові розширює можливості психологічної реабілітації своїх пацієнтів. Разом із брендом «Agrola», виробником хлібних виробів, Національний реабілітаційний центр розпочинає створення сучасного арттерапевтичного простору для відновлення людей, які його потребують.

Важкі травми тіла та кінцівок вимагають комплексної реабілітації та психологічної підтримки поранених. Саме тому психологічний напрямок у процесі відновлення – один із пріоритетів в «Unbroken». Щодня спеціалісти Центру ментального здоров'я працюють із захисниками та цивільними: тілесні терапевти – через дотики, арттерапевт – за допомогою творчості, що дуже важливо, коли пацієнтові важко висловити свій біль словами.

Крім художньої творчості, у майбутньому арттерапевтичному просторі також планується розвивати відновлення через заняття гончарством. Адже робота з глиною заспокоює нервову систему та покращує дрібну моторику.

Допомогти Центру «Unbroken» облаштувати сучасний арттерапевтичний простір для Незламних пацієнтів зголосився бренд «Agrola». Ініціатива торгової марки полягає в тому, щоб не лише фінансово підтримувати новаторські підходи реабілітаційного Центру, але й залучати суспільство до підтримки військових, які проходитимуть у ньому відновлення та реабілітацію. У рамках проєкту 50 коп. з продажу кожного хлібного продукту «Agrola» з маркуванням «Незламні як ти» перераховуються на допомогу Центру «Unbroken».

«Agrola» допомагає Центру «Unbroken» облаштувати сучасний арттерапевтичний простір для Незламних / Фото «Agrola»

Підтримати благодійну ініціативу може кожен, просто купуючи улюблену продукцію від ТМ «Agrola». При цьому не доведеться витрачати додаткові кошти, адже вартість хлібних виробів не зростає. Завдяки ініціативам бренду «Agrola» на підтримку Національного центру «Unbroken» вже було перераховано 900 000 грн, проєкт триває далі.

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