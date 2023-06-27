Мета соціальної ініціативи бренду «Agrola» – системна підтримка захисників

Бренд «Agrola» та Національний реабілітаційний центр «Unbroken» продовжують співпрацю з реалізації спільних проєктів для підтримки, відновлення та реабілітації воїнів після полону та поранень.

Велика кропітка робота фахівців реабілітаційного центру базується на надзвичайній силі волі українських захисників, які щодня, як і на полі бою, показують нам приклад своєю наполегливістю та прагненням повернутися до повноцінного життя або навіть на фронт.

Проте часто такі повсякденні звички, як навіть приготування улюбленого бутерброда, потребують тривалих повторюваних вправ та зусиль для того, аби знову стати звичайним побутовим навиком. Допомога та підтримка суспільства, держави, відповідального бізнесу дозволить нашим ветеранам відновлюватися швидше.

Як «Agrola» допомагає українським ветеранам

Усвідомлюючи важливість турботи про українських воїнів, ТМ «Agrola» надає вагому фінансову підтримку Національному центру «Незламні», де постраждалі від війни отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу, а також проходять фізичну, психологічну та психосоціальну реабілітацію.

Також бренд активно залучає суспільство до наповнення фонду допомоги центру «Unbroken». Зокрема, компанія ініціювала масштабну благодійну ініціативу, у рамках якої кожен українець може підтримати українських ветеранів легко і без додаткових витрат. Для цього достатньо продовжувати купувати улюблену хлібну продукцію ТМ «Agrola» з маркуванням «Незламні як ти». Частину від вартості кожного вибору бренд перераховує на відновлення воїнів у центрі «Незламні».

Окрім цього, «Agrola» прагне досягти основної мети своєї соціально важливої ініціативи – щоб всі українці, які зараз не на фронті, розуміли ціну звільнення кожного метра окупованої території та проявляли постійну та системну підтримку своїм захисникам, виражаючи їм свою подяку та повагу.

«Ця турбота може проявлятися будь-де: у транспорті, у черзі, в підтримці та розумінні, у волонтерстві чи донатах. Ветераноцентричність має стати загальнонаціональною фундаментальною метою, без якої неможлива розбудова сучасної України», – наголосили в «Agrola».

Незламні як ти!