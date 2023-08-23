Пуск прапора відбудеться на американській ракеті-носії Vulcan Centaur

У День державного прапора України, 23 серпня, засновник приватної британської космічної компанії Spacebit Павло Танасюк заявив про намір надіслати синьо-жовтий стяг на Місяць. Це відбудеться в межах місячної місії, яка стартує наприкінці 2023 року, повідомили ZAXID.NET у прес-службі Spacebit.

Український стяг планують надіслати з пуском американської ракети Vulcan, яку перенесли з 2022 року на кінець 2023. Засновник компанії та уродженець Житомира Павло Танасюк заявив, що пластину з прапором запустять на Місяць на знак поваги до України та її громадян.

«Надсилаючи прапор і мапу України на Місяць, я хочу вшанувати незламний дух моєї рідної землі. Ця місія, як прапор – символ віри українського народу у своє майбутнє, попри зовнішні виклики», – заявив Павло Танасюк.

За даними прес-служби, пластину з прапором та мапою України, яку планують приземлити на Місяць, виготовили на одному із заводів «Української оборонної промисловості», розташованому в Києві. Пластина виконана з алюмінію та вкрита золотим шаром.

Зазначимо, запуск місії відклали з 2022 року на IV квартал 2023-го через доопрацювання та випробування другого ступеня. Про це заявила компанія United Launch Alliance, за сприяння якої відбувається пуск ракети-носія Vulcan Centaur. За даними ULA, у конструкції є кілька змін, які призвели до аварійних ситуацій. Наразі Vulcan Centaur укріплюють та усувають зайві навантаження на корпус.