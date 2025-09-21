Винищувачі Typhoon оснащені вдосконаленими датчиками та ракетами ASRAAM

Британські винищувачі Typhoon в суботу, 20 вересня, здійснили свій перший бойовий виліт над Польщею в межах місії НАТО «Східний вартовий» (Eastern Sentry). Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Як йдеться, 19 вересня два винищувачі Королівських ВПС вилетіли з британської військової бази на сході Англії для патрулювання польського неба та стримування й захисту від повітряних загроз з боку Росії, включаючи безпілотники. Літаки успішно повернулися до Великої Британії вранці суботи.

«Ця перша оперативна місія відбулася після безрозсудного та небезпечного вторгнення російських безпілотників у суверенний повітряний простір Польщі – найбільшого порушення повітряного простору НАТО президентом Путіним з часів його незаконного повномасштабного вторгнення в Україну – та подальших порушень повітряного простору НАТО російськими літаками та безпілотником протягом минулого тижня», – зазначили в уряді.

Там додали, що винищувачі Typhoon оснащені вдосконаленими датчиками та ракетами ASRAAM класу «повітря-повітря» малої дальності з інфрачервоним наведенням, що слугує для виявлення, моніторингу та перехоплення потенційних повітряних загроз.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок місії «Східний вартовий» після того, як російські безпілотники перетнули повітряний простір Польщі 10 вересня. Операція «Східний вартовий» стала результатом засідання Ради НАТО 10 вересня, проведеного на запит Польщі про консультації згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору.

Уже 14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав згоду щодо перебування на території Польщі військових країн-членів НАТО в межах операції «Східний вартовий» [Eastern Sentry].

У межах місії в регіоні розгорнуть додаткові засоби протиповітряної оборони та війська країн-союзниць, зокрема Данії, Франції, Великої Британії, Німеччини та інших. Ініціатива також спрямована на обмін даними між країнами-союзниками.