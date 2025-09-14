Резолюція польського президента про перекидання військ НАТО до Польщі є секретною

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав згоду щодо перебування на території Польщі військових країн-членів НАТО в межах операції «Східний вартовий» [Eastern Sentry]. Постанова президента має секретний характер. Про це в неділю, 14 вересня, повідомило Бюро національної безпеки.

У повідомленні Бюро йдеться, що операція «Східний вартовий» має на меті покращити безпеку східного флангу НАТО, насамперед Польщі. У регіоні розгорнуть додаткові засоби протиповітряної оборони та війська країн-союзниць, зокрема Данії, Франції, Великої Британії, Німеччини та інших. Ініціатива також спрямована на обмін даними між країнами-союзниками.

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що операція «Східний вартовий» посилить польську оборону в багатьох аспектах.



«Це не лише боротьба з безпілотниками, а й протиповітряна оборона, що стосується ракет, авіації, усіх видів загроз, які можуть з’явитись», – сказав Косіняк-Камиш.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про початок місії «Східний вартовий» після того, як російські безпілотники перетнули повітряний простір Польщі 10 вересня. Операція «Східний вартовий» стала результатом засідання Ради НАТО 10 вересня, проведеного на запит Польщі про консультації згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору.

«Безрозсудні повітряні операції Росії вздовж нашого східного флангу стають дедалі частішими. Ми бачили, як безпілотники порушують наш повітряний простір у Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Незалежно від того, чи було це навмисно, чи ні, це небезпечно та неприйнятно», – сказав Рютте.

До слова, увечері 13 вересня російський безпілотник вчергове перетнув повітряний простір Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, ворожий дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км та перебував у повітряному просторі країни майже годину.

Міноборони Румунії повідомило, що винищувачі F-16, які відправлялися на перехоплення російського дрона, були «дуже близькі» до того, щоб його збити, але не зробили цього, оскільки дрон змінив напрямок руху та полетів у бік України.