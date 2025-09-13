Російський безпілотник оперував у повітряному просторі Румунії 13 вересня

Увечері суботи, 13 вересня, російський безпілотник вчергове перетнув повітряний простір Румунії. Країна підіймала бойову авіацію через ворожий об’єкт в небі. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський, а також румунські медіа.

«За даними на цей час, дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів та оперував у повітряному просторі країни НАТО близько 50 хвилин. Також сьогодні Польща залучала військову відповідь на загрозу ударних безпілотників Росії», – написав президент.

Зеленський додав, що упродовж дня суботи російські дрони літали в різних регіонах України. За попередньою інформацією, РФ використала повітряний простір Білорусі для заходу БпЛА в повітряний простір України в напрямку Волині.

«Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати», – зауважив президент.

Як повідомив румунський портал Digi24 з посиланням на Міноборони Румунії, о 18:12 оголосили оповіщення для населення північного повіту Тульча, а о 18:23 два винищувачі F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі, який вони відстежували приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Чілія Векь, коли він зник з радарів.

Уже об 20:25 румунська влада видала нове повідомлення RO-Alert для північної частини Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об’єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів.

Згідно з інформацією журналістів, два літаки Eurofighter німецьких ВПС були мобілізовані для виконання місії повітряної охорони, оскільки поблизу кордонів було виявлено ще один безпілотник, який не порушив повітряний простір Румунії.

Окрім того, Польща підіймала авіацію і закривала аеропорт Любліна через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у прикордонних з Польщею регіонах України.

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території не лише України, а й Білорусі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише три чи чотири. В одному з населених пунктів ворожий дрон пошкодив житловий будинок, інший – впав на територію військової частини сил територіальної оборони.

НАТО заявило, що не вважає порушення російськими дронами повітряного простору Польщі нападом на альянс. Водночас НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через цей інцидент.