Головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич

НАТО проведе операцію «Східний вартовий» (Eastern Sentry) у відповідь на регулярні порушення повітряного простору, зокрема вторгнення російських безпілотників до Польщі 10 вересня. Про це повідомили в Штабі Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (SHAPE) 12 вересня.

Зазначається, що це буде комплексна операція, яка «ще більше посилить позицію щодо захисту та оборони всіх членів Альянсу». «Східний вартовий» розпочнеться «найближчими днями» й триватиме протягом невизначеного періоду часу.

«Порушення повітряного простору Польщі на початку цього тижня не є поодиноким випадком і має наслідки не тільки для Польщі. Поки триває повна оцінка інциденту, НАТО не чекає, а діє», – сказав головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, генерал Алексус Гринкевич.

Операція «Східний вартовий» стала результатом засідання Ради НАТО 10 вересня, проведеного на запит Польщі про консультації згідно зі статтею 4 Північноатлантичного договору. У НАТО повідомили, що Альянс також посилить свою протиповітряну оборону.

За даними командування, союзники вже почали оголошувати про розгортання сил і засобів для операції «Східний вартовий»:

Данія надасть два винищувачі F-16 і фрегат протиповітряної оборони;

Франція надасть три винищувачі Dassault Rafale;

Німеччина надасть чотири винищувачі Eurofighter Typhoon;

Велика Британія також висловила готовність надати підтримку.

«Ці сили та інші підкріплять наявні сили союзників і посилять стримуючий і оборонний потенціал НАТО там, де це необхідно», – додали в SHAPE.

Під час операції «Східний вартовий» Командування об’єднаних сил НАТО з питань операцій (ACO) тісно співпрацюватиме з Командуванням з трансформації НАТО з метою швидкого випробування та впровадження нових технологій, зокрема датчиків та зброї для виявлення, відстеження та знищення безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, під час масованого російського обстрілу України безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Дрони залітали до Польщі з території не лише України, а й Білорусі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях.

З 19 зафіксованих російських дронів вдалось збити лише три чи чотири. В одному з населених пунктів ворожий дрон пошкодив житловий будинок, інший – впав на територію військової частини сил територіальної оборони.

НАТО заявило, що не вважає порушення російськими дронами повітряного простору Польщі нападом на альянс. Водночас НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через цей інцидент.