Румунія підняла два своїх винищувачі для перехоплення дрона

Румунські винищувачі F-16, які відправлялися на перехоплення російського дрона, що залетів на територію країни 13 вересня, були «дуже близькі» до того, щоб його збити, але не зробили цього, оскільки дрон змінив напрямок руху та полетів у бік України. Про це заявив міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну телеканалу Antena 3 CNN.

За словами міністра, російський безпілотник, який наближався до повітряного простору Румунії, зафіксували військові радари. Генштаб відправив на перехоплення дрона два винищувачі F-16, проте вони не знешкодили його.

«Вони були дуже близькі до того, щоб збити його. Дрон летів дуже низько, і в якийсь момент він полетів до України. Це інформація, яку ми маємо на цей час. Дрон залишив повітряний простір, повернувшись до України», – сказав Йонуц Моштяну.

Міністр поскаржився, що на румунсько-українському кордоні все частіше трапляються атаки безпілотників. За його словами, Румунія змушена піднімати літаки для перехоплення «майже щотижня». Він додав, що окрім румунських F-16, 13 вересня для збиття БпЛА злетіли також два німецькі Eurofighter.

Нагадаємо, увечері 13 вересня російський безпілотник вчергове перетнув повітряний простір Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, ворожий дрон заглибився на територію Румунії на відстань близько 10 км та перебував у повітряному просторі країни майже годину.

Тоді ж з’явилася інформація, що румунські винищувачі відстежували дрон приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Чілія Векь, коли він зник з радарів. Згодом румунська влада попередила мешканців північної частини Тульчанського повіту про можливість падіння об’єктів з повітряного простору.