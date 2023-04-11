Британські військові урочисто провели бійців ЗСУ перед відправкою на фронт. Відео дня
Суспільство — Юрій Братюк, 0 0
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Британські військові урочисто попрощались з бійцями ЗСУ, які завершили свої навчання на місцевих полігонах. На опублікованому одним із українських військових відео видно одразу кілька автобусів з українцями, які повертаються з навчань. Британські солдати вишикувалися вздовж дороги, віддаючи честь українським бійцям, які невдовзі поповнять лави Сили безпеки і оборони України. 8 квітня Генштаб ЗСУ з посиланням на збройні сили Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії повідомив, що вишкіл у Великій Британії пройшли вже більш як 10 тис. українських військових.
Відео @mihail3450817326940
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