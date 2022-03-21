Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що остаточно компроміси на переговорах між Україною та Росією, які стосуються питань гарантій безпеки, тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму, вирішуватиме всеукраїнський референдум. Про це голова держави сказав в інтерв'ю «Суспільному».

«Відповідь дуже проста. Ми всі вже розуміємо. Нас не беруть [у НАТО], тому що бояться Росію. Ось і все. І нам треба заспокоїтися, сказати «окей, інші гарантії безпеки». Є країни НАТО, які хочуть бути гарантами безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити стовідсоткове членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якби ми були його членами. І я вважаю, що це нормальний компроміс», – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що народ України повинен буде дати відповідь щодо тих чи інших форматів компромісів.

«А ось якими вони будуть – це вже питання нашої розмови та розуміння між Україною і Росією. Тому у будь-якому разі я готовий піти на все, якщо ця хода буде з нашим народом», – заявив Зеленський.

Зауважимо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна багато років чула заяви про «відкриті двері» НАТО, але лунали й заяви, що Україні у них не ввійти. На тлі цієї заяви він запропонував США створити нове обʼєднання «відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти» – U-24.

Ще перед повномасштабним вторгненням в Україну Росія вимагала гарантувати, що Україна та інші країни ніколи не стануть членами НАТО, і навіть пропонувала Альянсу повернутися до конфігурації 1997 року, коли до нього входили 17 країн, нагадує «Громадське».

Публічно і США, і НАТО виступали проти таких умов, зазначаючи, що кожна країна може самостійно визначити свій шлях розвитку