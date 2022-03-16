Financial Times опублікувало деталі мирової угоди між Україною та Росією, яку обговорюють на двосторонніх переговорах. Угода начебто передбачає відмову Києва від вступу до НАТО та обіцянку не розміщувати іноземні військові бази чи озброєння в обмін на захист від союзників. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що це лише «чернетка, яка демонструю запит російської сторони».

Після публікації статті Financial Times, Михайло Подоляк написав у Twitter, що видання опублікувало чернетку з вимогами російської сторони.

«Financial Times опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони. І не більше. Українська сторона має свої позиції. Єдине, що ми підтверджуємо на цьому етапі, – це припинення вогню; виведення російських військ та гарантії безпеки від низки країн», – написав радник голови ОП.

За даними Financial Times, статтю якого цитує «Європейська правда», Україна і Росія на двосторонніх переговорах обговорюють мирову угоду з 15 пунктів, яка передбачає відмову України від вступу до НАТО та обіцянку не розміщувати іноземні військові бази чи озброєння в обмін на захист від союзників, таких як США, Велика Британія та Туреччина.

Західні гарантії безпеки України для Москви можуть виявитися перешкодою для укладення будь-якої угоди. Також перешкодою може стати статус українських територій, захоплених у 2014 році.

Михайло Подоляк заявив виданню, що будь-яка угода включатиме пункт про те, що війська РФ залишають територію України, захоплену з моменту початку вторгнення 24 лютого.

За чернеткою угоди, Україна збереже свої збройні сили, але буде зобов'язана залишатися поза військовими союзами, такими як НАТО, і утримуватися від розміщення іноземних військових баз на своїй території.