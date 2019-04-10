Буденне засідання Верховної Ради в одному діалозі. Майже п'єса

На ранковому засіданні Верховної Ради 10 квітня відбулося незвичне голосування. Під час розгляду поправок до законопроекту про мову головуюча Ірина Геращенко на прохання депутата від «Опозиційного блоку» Нестора Шуфрича поставила на голосування пропозицію «включити мізки». Поправку не прийняли – за неї проголосував всього 21 народний депутат, після чого парламент продовжив звичний порядок розгляду проекту закону. Діалог про мізки зафіксований у офіційній стенограмі засідання ВРУ, за яким ZAXID.NET і подає цитати.

Сама ситуація виникла після того, як депутатка Ольга Червакова запитала, чи не виникне подвійної відповідальності телеканалів за порушення закону, оскільки за його дотриманням слідкуватимуть два органи. У відповідь Ірина Геращенко просто поставила на голосування поправку, що стосувалася цього питання, а коли Ольга Червакова почала обурюватися, що це було лише питання і вона не просила ставити на голосування поправку, Геращенко заявила, що хотіла б, щоб у цій залі «включалися мозги» у ще когось крім неї. Водночас згаданий у діалозі між Шуфричем та Геращенко номер поправки (№1538) є реальним і стосується пропозиції самого Шуфрича вилучити із законопроекту норму про запровадження штрафів за порушення закону.