Смертельна ДТП сталася у селі Топорівці Чернівецького району

Керівник Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Андрій Антонюк отримав умовний термін покарання за смертельну ДТП, в якій загинув 66-річний водій. Аварія сталася в селі Топорівці 16 листопада 2024 року. Автомобіль обвинуваченого на швидкості врізався в авто, яке розверталося на дорозі.

Покарання Андрію Антонюку призначив Новоселицький районний суд. У вироку від 11 березня йдеться, що обвинувачений, керуючи автомобілем марки Chery Tiggo перевищив допустиму швидкість в населеному пункті та врізався в авто Audi А4. Експерти встановили, що на момент зіткнення обвинувачений їхав зі швидкістю в межах 80–90 км/год., хоча за правилами дорожнього руху та відповідно до дорожніх знаків мав зменшити швидкість до 30 км/год. Через порушення ПДР Андрій Антонюк не зміг вчасно зреагувати, коли інший автомобіль почав розвертатися.

Унаслідок ДТП 66-річний водій Audi А4 отримав травму голови та шийного хребця з ушкодженнями спинного мозку, від чого і помер. У суді обвинувачений визнав свою вину та додав, що того дня поспішав на спортивні змагання, тому й перевищив швидкість. По дорозі він побачив автомобіль Audi А4 на правому узбіччі. Останній виконав швидкий маневр розвороту ліворуч на дорогу. Андрій Антонюк не встиг своєчасно зреагувати та загальмувати, а тому врізався в авто. У вчиненому розкаявся та відшкодував родичці загиблого моральну шкоду. Родичка в суді зазначила, що претензій до обвинуваченого не має та просила не позбавляти його волі.

Суд врахував щире розкаяння, компенсацію родині загиблого та звільнив Андрія Антонюка від відбування основного покарання. Обвинувачений отримав випробувальний термін строком на один рік. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Додамо, що на посаду керівника Чернівецького обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Андрія Антонюка призначили 4 вересня 2024 року. До того буковинець воював і повернувся з війни з пораненням, яке отримав під час оборони Бахмута у 2023 році. Він є тренером вищої категорії з карате, майстром спорту міжнародного класу.