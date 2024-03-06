В Чернівцях водій автомобіля зупинився перед пішохідним переходом. В цей момент по ньому проїжджав на електросамокаті неповнолітній. Кермувальник вийшов з авто, зупинив хлопця і жорстоко побив його. Згідно з вироком суду за хуліганські дії обвинувачений Ярослав Запаранюк повинен заплатити штраф в розмірі 17 тис. гривень.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що близько 11:00 6 жовтня 2023 року обвинувачений їхав на автомобілі Mazda СХ-5 по вул. Головній в обласному центрі. Під час повороту на вулицю Кафедральну автомобіль на пішохідному переході зіткнувся з електросамокатом, яким керував неповнолітній хлопець.

Водій авто Ярослав Запаранюк зупинився, вийшов з автомобіля та побив неповнолітнього.

«Обвинувачений наніс потерпілому не менше п’яти ударів кулаками обох рук в область голови та обличчя. Медики встановили, що хлопець отримав струс мозку та синці з садном на правій щоці від скроневої ділянки до нижньої щелепи. Згідно з висновком судово-медичного експерта такі травми відноситься до легких тілесних ушкоджень», – йдеться у вироку Першотравневого районного суду м. Чернівці від 9 лютого.

В суді свою вину Ярослав Запаранюк визнав повністю, попросив пробачення в неповнолітнього і щиро розкаявся. Чоловік додав, що того дня він їхав з хворою дитиною до лікаря і перед пішохідним переходом раптово почува удар об машину. Він вийшов і побачив. що в нього стукнувся кермувальник електросамоката. Від негативних емоцій він його кілька разів вдарив, а через те, що хлопець був одягнутий в светр з капюшоном, не одразу зрозумів, що він неповнолітній.

Буковинець додав, що після цього інциденту він поїхав в лікарню до хлопця, де пропонував матеріальну допомогу постраждалому, однак його опікун відмовився від грошей. Чоловік попросив в судді Першотравневого районного суду Наталії Піхало суворо його не карати. Вивчивши всі обставини суд постановив жителю Чернівців заплатити штраф в розмірі 17 тис. грн. Постраждалому неповнолітньому чоловік також зобов’язаний виплатити 20 тис. грн моральної шкоди.