Українка намагалась вивезти в Румунію 100 тис. доларів, примотавши гроші скотчем до тіла
Зловмисниця планувала пішки перейти кордон
Митники Буковини виявили на кордоні жінку, яка приховала під одягом 100 тис. доларів готівкою. Гроші незаконно хотіла вивезти в Румунію 48-річна громадянка України. Працівники митниці тимчасово вилучили валюту.
Жінку митники зловили у пункті пропуску «Порубне-Сірет». Вона примотала 100 тис. доларів скотчем до живота. Митникам зізналася, що сподівалася, що валюту під одягом не помітять. Перетнути державний кордон порушниця намагалася пішки. Вона хотіла вивезти з України суму, еквівалентну 4,2 млн грн, повідомили в Чернівецькій митниці.
За цим фактом на жінку склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Якщо провину громадянки доведуть в суді, їй загрожує штраф від 50 до 100% від суми грошей, які вона намагалася вивезти за кордон, а також конфіскація готівки в бюджет держави.
Додамо, що за Митним кодексом України через кордон можна перевозити готівку в сумі до 10 тис. євро (або еквівалент в іншій валюті). Ці гроші можна везти без письмового декларування. Якщо сума перевищує ліміт, необхідно обов'язково заповнити митну декларацію, яку вам нададуть на митному пості в пункті пропуску через державний кордон. Про це йдеться на сайті Митної служби України.