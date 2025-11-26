Митники тимчасово вилучили гроші

Митники Буковини виявили на кордоні жінку, яка приховала під одягом 100 тис. доларів готівкою. Гроші незаконно хотіла вивезти в Румунію 48-річна громадянка України. Працівники митниці тимчасово вилучили валюту.

Жінку митники зловили у пункті пропуску «Порубне-Сірет». Вона примотала 100 тис. доларів скотчем до живота. Митникам зізналася, що сподівалася, що валюту під одягом не помітять. Перетнути державний кордон порушниця намагалася пішки. Вона хотіла вивезти з України суму, еквівалентну 4,2 млн грн, повідомили в Чернівецькій митниці.

За цим фактом на жінку склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Якщо провину громадянки доведуть в суді, їй загрожує штраф від 50 до 100% від суми грошей, які вона намагалася вивезти за кордон, а також конфіскація готівки в бюджет держави.

Додамо, що за Митним кодексом України через кордон можна перевозити готівку в сумі до 10 тис. євро (або еквівалент в іншій валюті). Ці гроші можна везти без письмового декларування. Якщо сума перевищує ліміт, необхідно обов'язково заповнити митну декларацію, яку вам нададуть на митному пості в пункті пропуску через державний кордон. Про це йдеться на сайті Митної служби України.