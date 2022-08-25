Через назадовільну роботу Державної податкової служби, місцеві бюджети Львівщини недоотримують 250 млн грн щомісяця, постановили у ЛОДА. У четвер, 25 серпня, Максим Козицький, голова Львівської обласної державної адміністрації, повідомив, що буде звертатися з цього приводу у Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів.

За словами Козицького, 250 млн грн ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) не доходять у бюджети кожного місяця, бо приватні підприємства зменшили сплату цього податку, а податкова на такі махінації не зважає.

«Ці гроші не надійшли у бюджети, а все через те, що підприємства мінімізували сплату ПДФО. Тим часом в податковій заплющують на це очі. Наголошую: це жодним чином не стосується бізнесу, який відповідально працює в умовах війни, мова виключно про ті підприємства, які працювали в «сірій» зоні і минулого року», – повідомив Козицький.

ФОП-роботодавець сплачує до бюджету податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із зарплати свого працівника у розмірі 18%. З цього податку 64% залишається в місцевому бюджеті, 15% йде до обласного, а 21% – до державного.

«Середня заробітна плата у Львівській області, за даними податкової, станом на березень становить 14 тисяч 100 гривень. При цьому майже 6 тисяч підприємств області оплачують заробітну плату у сумі меншій за мінімальну або близькій до мінімальної, яка зараз становить 6 тисяч 500 гривень. Відтак, різниця між середньою заробітною платою і тим, що недоплачують підприємства, становить 250 мільйонів», – уточнив голова ЛОДА Максим Козицький.

Також Козицький наголосив, що ЛОДА звертатиметься у Міністерство фінансів та Кабінет Міністрів якщо ДПС не відреагує на зауваження.

До слова, станом на червень цього року у Львівській області є 3275 підприємств, в яких середня заробітна плата є нижчою законодавчо встановленого мінімуму – 6500 грн.