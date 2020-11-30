ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати собі додому. У цій підбірці ми познайомимо вас з 10 зворушливими собаками, які шукають свій дім у Львові.

Пуля, 3 роки. Місце відлову: вул. Кавалерідзе. Велика, вухата, лагідна дівчинка. Наразі невідомо, чи вміє вона гавкати і охороняти, але гуляти на повідку, обійматися і бути доброю подругою вже вміє.

Твікс, 1 рік. Місце відлову: вул. Машиністів. Такий дивовижно шоколадний собака трапляється раз в ніколи. Добрий, смішний, абсолютно ручний хлопчик, який лише починає пізнавати світ.

Рево, 4 роки. Місце відлову: вул. Сихівська. Цей інтелігентний, благородний собака був знайдений в дуже занедбаному стані. Знає всі команди, розуміє людину з пів слова і вдячно облизує руки.

Гоша, 2 роки. Місце відлову: вул. Коновальця. Маленький, пухнастий, славний хлопчик, дуже схожий на доброго гнома. Виглядає і поводить себе, як домашній, тож, можливо, його шукають.

Сайрус, 2 роки. Місце відлову: вул. Підголоско. Хороший, розумний, трішки наляканий хлопчик. В ЛКП викупають, розчешуть його кудлату борідку - і для тих, хто любить бородачів, він стане справжньою знахідкою.

Міла, 3 роки. Місце відлову: вул. Богданівська. Лагідна, вихована, не гавкуча дівчинка. Слухняно себе поводить, з великим зацікавленням за всім спостерігає і роздумує про щось своє собаче.

Чарлі, 6 років. Місце відлову: вул. Авіаційна. Великий, зворушливий собака з дуже різними вухами і міцними лапами. Приїхав в ЛКП на щорічну вакцинацію, але з надією знайти свою сім'ю.

Маус, 4 роки. Місце відлову: вул. Кульпарківська. Великий, вродливий хлопчик, метис лабрадора. Швидше за все, раніше він був домашнім, і зараз, опинившись в статусі безпритульного, дуже стресує.

Лайма, 7 років. Місце відлову: вул. Велика, симпатична дівчинка. Розумна і сильна, до всіх привітна, часто посміхається. Приїхала в ЛКП на повторну вакцинацію і ще раз спробувати знайти сім'ю.

Чак, 5 років. Місце відлову: вул. Трильовського. Атлетичний, вишуканий, чорно-білий красунчик. В ньому ціле море позитивних енергії, якому позаздрить навіть цуцик. Життєлюб шукає дім!

Нагадаємо, що ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

Фото Віталія Мудрика.