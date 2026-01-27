Води не буде впродовж усього дня

У середу, 28 січня, у Львові до загальної мережі підключатимуть частину нового водопроводу на вул. Зеленій. Через це водопостачання з 9:00 до 22:00 не буде на низці вулиць, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Йдеться про 400 метрів заміненої труби діаметром 500 мм на відрізку водопроводу між вулицями Пасічною, Зеленою і Пимоненка. Тут сталевий водогін 1960-х років замінили на сучасний поліетиленовий.

На час підключення новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Зелена без водопостачання будуть будинки на:

вул. Бережанська;

вул. Вітрякова;

вул. Жасминова;

вул. Кам’янецька;

вул. Віденська;

вул. Керченська;

вул. Олександра Козловського;

вул. Колійна;

вул. Липова Алея;

вул. Листопадна4

вул. Сергія Литвиненка4

вул. Луганська;

вул. Меблярська;

вул. Володимира Навроцького;

вул. Радість;

вул. Райдужна;

вул. Рахівська;

вул. Ромашкова;

вул. Росиста;

вул. Рядова;

вул. Анатолія Свидницького;

вул. Сумська;

вул. Данила Танячкевича;

вул. Тернопільська;

вул. Угорська;

вул. Хортицька.

Також води не буде за адресами: вул. Джорджа Вашингтона, 1, вул. Зелена, 95−212, вул. Івана Раковського, 20, просп. Червоної Калини, 1−29.

Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить мешканців врахувати цю інформацію та за потреби створити необхідний запас води.