Частина Сихівського району буде без води через підключення нового водопроводу
Містян просять зробити запас води
У середу, 28 січня, у Львові до загальної мережі підключатимуть частину нового водопроводу на вул. Зеленій. Через це водопостачання з 9:00 до 22:00 не буде на низці вулиць, повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Йдеться про 400 метрів заміненої труби діаметром 500 мм на відрізку водопроводу між вулицями Пасічною, Зеленою і Пимоненка. Тут сталевий водогін 1960-х років замінили на сучасний поліетиленовий.
На час підключення новозбудованої ділянки водопроводу на вул. Зелена без водопостачання будуть будинки на:
- вул. Бережанська;
- вул. Вітрякова;
- вул. Жасминова;
- вул. Кам’янецька;
- вул. Віденська;
- вул. Керченська;
- вул. Олександра Козловського;
- вул. Колійна;
- вул. Липова Алея;
- вул. Листопадна4
- вул. Сергія Литвиненка4
- вул. Луганська;
- вул. Меблярська;
- вул. Володимира Навроцького;
- вул. Радість;
- вул. Райдужна;
- вул. Рахівська;
- вул. Ромашкова;
- вул. Росиста;
- вул. Рядова;
- вул. Анатолія Свидницького;
- вул. Сумська;
- вул. Данила Танячкевича;
- вул. Тернопільська;
- вул. Угорська;
- вул. Хортицька.
Також води не буде за адресами: вул. Джорджа Вашингтона, 1, вул. Зелена, 95−212, вул. Івана Раковського, 20, просп. Червоної Калини, 1−29.
Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить мешканців врахувати цю інформацію та за потреби створити необхідний запас води.