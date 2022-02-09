У Чехії повністю вакциновано 63,5% її населення, що нижче за середній показник по ЄС

Влада Чехії вирішила послабити карантинні обмеження, які були впровадженні через пандемію коронавірусу. Як повідомляє «Суспільне», буде скасовано заборону на відвідування громадських місць для невакцинованих від коронавірусу громадян, припиняться масові тестування на Covid-19 на робочих місцях та школах.

Вже з 18 лютого в Чехії припиняться масові тестування на коронавірус.

«Більшість чехів сприйняли рішення уряду позитивно. Щоправда, сказати, що, приміром, пред’явлення сертифікатів вакцинації у кафе чи барах викликали у чехів аж таке невдоволення, я не можу», – повідомив виданню журналіст Сергій Стеценко.

За його словами, чимало чехів були і є категорично проти вакцинації. Вони періодично виходять на акції протесту та заявляють про обмеження їхніх прав. Тому скасування обмежень може вважатися перемогою для протестувальників.

«Послаблення ж обмежень тут відбуватиметься поетапно – з початку скасують необхідність ковід сертифікатів, потім з кінця лютого тут збільшать кількість учасників масових заходів до 500 людей, а за 2 тижні скасовується обов’язкове масове тестування у школах та підприємствах», – каже Стеценко.

Міністерство охорони здоровʼя повідомило про понад 37 тис. нових випадків коронавірусу за добу 8 лютого – це рекордний показник.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, у Чехії повністю вакциновано 63,5% її населення, що нижче за середній показник по Європейському Союзу – 70%, зазначає Czech Radio.

Чеські ж чиновники кажуть, що вже від березня в країні єдиним обмеженням буде обов’язок носити респіратори у публічних місцях.