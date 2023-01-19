Ведмедів у лісах Карпат також зафіксували фотопастки

Через різке підвищення температури та аномально зиму у Карпатах ведмеді вже вийшли із зимової сплячки. Природоохоронці зазначають, що звірі можуть бути ще більше агресивними через раннє пробудження і нестачу їжі. Туристів закликають якнайшвидше покидати місця, де є сліди бурих ведмедів.

Як у середу, 18 січня, повідомила прес-служба Нацпарку «Верховинський», аномально тепла зима спричинила раннє пробудження бурих ведмедів. Під час патрулювання території парку природоохоронці помітили сліди ведмедів, які ще мали перебувати у зимовій сплячці. Крім того, у лісах спостерігається цвітіння першоцвітів і типових весняних рослин.

«Інспектори парку виявили сліди найбільшого ссавця Карпат – ведмедя бурого (Ursus arctos). Зазвичай у цей період він би мав бути у зимовій сплячці, проте видно що цього не сталося. Це не дуже добре для ведмедя, бо в зимовий період дуже важко знайти поживу», – йдеться у повідомленні.

Туристів закликають не наражати себе на небезпеку та, при виявленні слідів ведмедя, якнайшвидше вийти з лісу. «Голодний звір більш агресивний, тож якщо ви на прогулянці лісом зустріли свіжі сліди ведмедя – намагайтеся як найшвидше звідти піти», – додали у нацпарку.

Зазначимо, на початку січня 2023 року синоптики зафіксували на території Івано-Франківської області екстремально теплу погоду. Зокрема, 1 січня у кількох районах на Прикарпатті температура піднялася до +20° C. За даними Укргідрометцентру, загалом в перший день року синоптики зафіксували 64 температурні рекорди.