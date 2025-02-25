Рішення щодо призупинення роботи дитсадків прийматимуть місцеві комісії з питань ТЕБ та НС

З 25 лютого по 7 березня школярі на Закарпатті навчатимуться дистанційно. Рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС через захворюваність дітей на ГРВІ, грип та Covid-19.

Як повідомив голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, упродовж тижня до закладів охорони здоров’я звернулися понад 9,1 тис. мешканців області. Найвищі показники захворюваності на ГРВІ та грип – в Ужгородському, Тячівському, Берегівському та Мукачівському районах.

«Фахівці фіксують середній рівень перевищення епідемічного порогу. Починаючи із кінця січня, найчастіше хворіли діти віком від 5 до 14 років. Наразі обмежувальні заходи діють у 66% закладів загальної середньої освіти та 51% дитячих садків Закарпаття. Попри це відсоток зменшення захворюваності зовсім незначний», – написав Мирослав Білецький у Facebook.

Дистанційне навчання у школах на Закарпатті триватиме 11 днів. Рішення щодо призупинення або відновлення роботи дитсадків прийматимуть місцеві комісії з питань ТЕБ та НС.

Нагадаємо, через ріст захворюваності на грип та ГРВІ ужгородські школярі вчаться дистанційно з 10 лютого.