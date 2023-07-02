У Катовіце закрився ресторан, в якому працювало 10 біженок з України

Відкритий наприкінці минулого року в польському Катовіце, ресторан Бістро Козачки [Bistro Kozaczki], де готували та обслуговували гостей біженці з України, припинив свою роботу. За словами власників закладу, причиною стали расизм та ксенофобія та, як наслідок, низька прибутковість закладу. Про це пише Gazeta Wyborcza.

Як пише газета, з ініціативою відкрити ресторан українською кухні на вулиці Хожовській, 7, неподалік центру Катовіц, виступив місцевий безнесмен Пшемислав Солтисік. У команду найняли десять українок, які через війну змушені були покинути свої домівки і шукати притулку в Польщі.

У ресторані можна було з'їсти борщ з пампушками, суп з фрикадельками і грибний крем-суп. Там також частували чебуреками, котлетами по-київськи та пельменями. Цільовою аудиторією бістро були українці, які проживають у Катовіце. Однак, через кілька місяців засновники закладу повідомили, що він закривається.

«Нам дуже прикро, але, на жаль, ми не можемо прийняти інше рішення. У нинішньому вигляді наше мале підприємство функціонує незадовільно. Козацькі смаки залишаться присутніми завдяки нашій кейтерінговій пропозиції та невеликій гастрономічній точці, яку ми спільно створимо в Ліготі», – йшлося в повідомленні.

Засновник ресторану Пшемислав Солтисік повідомив, що Bistro Kozackie не приносило достатнього прибутку, в тому числі через те, що з самого початку заклад отримав купу проблем з оцінками в інтернеті. Зокрема, його почали хейтити через те, що там готують українські страви і працевлаштовують українок. Чимало інтернет-користувачів написали дуже негативні коментарі, навіть не будучи в закладі.

«Із самого початку у нас були проблеми з оцінкою нашого ресторану в інтернеті. Спочатку на нас нападали, бо ми мали у назві слово "українська" [очевидно, мається на увазі "українська кухня" - ред.]. Це не сподобалося багатьом особам, які навіть не були у нас, але дали нам низькі оціник і жахливі коментарі. У нас багато расистських і ксенофобських постів навіть на нашій сторінці у Facebook. Деякі з них там і сьогодні», – згадує Солтисік.

За словами підприємця, в бістро раділи конструктивній критиці, оскільки це дозволяло покращувати і вдосконалювати його роботу. Однак, були коментарі, які явно мали на меті зашкодити репутації закладу.

«Було багато коментарів "нижче пояса", наприклад, що у нас смердить. І це писали люди, у яких на профілі у Facebook, наприклад, був прапор Росії. Такі оцінки були несправедливими щодо нас і, безумовно, вплинули на зменшення кількості гостей», – розповів Пшемислав Солтисік.

Коли відкриється бістро в Ліготі, поки невідомо.