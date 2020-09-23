Учні 5-11 класів ліцею «Львівській», що на вул. Лисеницькій, пішли на карантин

Через підтверджені випадки інфікування коронавірусом учні 5-11 класів ліцею «Львівський», що на вул. Лисеницькій, пішли на карантин. Про це у середу, 23 вересня, повідомила Львівська міськрада, додавши, що це уже другий львівський ліцей, у якому учні старших класів перевели на дистанційне навчання.

Із 15 вересня на дистанційне навчання, яке триватиме до 28 вересня, перевели учнів 5-11 класів ліцею «Сихівський», що на вул. Хоткевича, 48. 23 вересня на карантин також частково закрили ліцей «Львівський». Загалом у цьому ліцеї навчається понад 900 дітей, однак на дистанційне навчання перевели лише учнів 5-11 класів.

Також на дистанційне навчання перевели учнів чотирьох класів школи №8. Через підтверджені випадки інфікування коронавірусом ще у 23 школах на дистанційне навчання перевели учнів одного, або ж двох класів.

Усі дитячі садки Львова зараз працюють у звичайному режимі.